ثلاثة قتلى على الأقل في إطلاق نار في الولايات المتحدة

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس.
وقالت إدارة شرطة غارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.
وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.
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