كشف وزير النقل كامل الوزير، عن أسرار وكواليس حول تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر مع روسيا.
وكشف وزير النقل كواليس تفاوض الرئيس المصري مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، قائلا: "تم التعاقد مع الشركة فى أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد على 1300 عربة، منها 500 درجة ثالثة بمراوح، و500 بتكييف وهذه أول مرة، وكان هذا مجهود من الرئيس السيسي مع رئيس الشركة الروسية، فالرئيس السيسي قاله إكراما لمصر والمصريين هتدينا كام عربية زيادة".
وتابع: "الراجل داخ مننا، الرئيس قاله مش عاوز عربيات زيادة بس تكيفلى 500 عربية من الألف عربية الدرجة الثالثة والحمد لله وافقوا وده تقدير كبير للقيادة السياسية المصرية، من الروس والرئيس الروسي".
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التعليقات على كامل الوزير يوجه رسالة للرئيس بوتين ويكشف أسرار تدخل السيسي لإنهاء أكبر صفقة في تاريخ مصر
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