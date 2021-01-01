السيسي يمازح وزير ووزيرة مصرية ويصفهم حالتهم بـ "اكتئاب دائم" (فيديو)

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مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية قائلا: " والله العظيم الدكتور معيط في حالة اكتئاب دائم .. هنخلص عليه من اللي بنعمله فيه".



وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، قائلاً: "والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أيضاً .. بابتسامة لطيفة وخلاص مفيش شغل .. انت هتموتنا يعني ولا ايه!".



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدء فعاليات افتتاح مشروعات مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، والتي انطلقت بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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ويقوم الرئيس السيسي، بتفقد محطة سكك حديد أسوان ، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.