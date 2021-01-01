أظهرت تقارير تقنية حديثة عن التطبيقات الأكثر تنزيلًا خلال العام الجاري 2021، وهي التطبيقات التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المستخدمون أكثر من غيرها، ومن ثم قاموا بتحميلها على هواتفهم للإستمتاع بها وبمميزاتها، ومن ضمن هذه التطبيقات «واتساب» و«فيسبوك» و«ماسنجر» وغيرهم من التطبيقات الأخرى الحديثة التي تم اكتشافها مؤخرا.
وجاء في هذه التقارير، فقد استطاع تطبيق واتساب، أن يحتل صدارة القائمة كأكثر التطبيقات تنزيلا في عام 2021، حيث بلغ عدد مرات تنزيله حوالي 6 مليارات عملية تنزيل.
واحتل المركز الثاني تطبيق المراسلة التابع لشركة ميتا، تطبيق ماسينجر، بإجمالي 5.4 مليار عملية تحميل.
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التعليقات على «واتساب» يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا خلال 2021
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