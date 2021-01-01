«واتساب» يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا خلال 2021

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«واتساب» يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا خلال 2021

أظهرت تقارير تقنية حديثة عن التطبيقات الأكثر تنزيلًا خلال العام الجاري 2021، وهي التطبيقات التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المستخدمون أكثر من غيرها، ومن ثم قاموا بتحميلها على هواتفهم للإستمتاع بها وبمميزاتها، ومن ضمن هذه التطبيقات «واتساب» و«فيسبوك» و«ماسنجر» وغيرهم من التطبيقات الأخرى الحديثة التي تم اكتشافها مؤخرا.

وجاء في هذه التقارير، فقد استطاع تطبيق واتساب، أن يحتل صدارة القائمة كأكثر التطبيقات تنزيلا في عام 2021، حيث بلغ عدد مرات تنزيله حوالي 6 مليارات عملية تنزيل.

واحتل المركز الثاني تطبيق المراسلة التابع لشركة ميتا، تطبيق ماسينجر، بإجمالي 5.4 مليار عملية تحميل.

وجاء تطبيق فيسبوك في المركز الثالث من القائمة، والذي تم تنزيله خلال العام الحالي نحو 5.3 مليار تنزيل.

أما تطبيق مشاركة الصور الأكثر شهرة «إنستجرام»، فقد احتل المركز الرابع بحوالي 3.4 مليارات تنزيل.

واحتل المركز الخامس، تطبيق الفيديو الرائج، «تيك توك»، بنحو 3.2 مليار تنزيل، يليه في المركز السادس تطبيق «سناب شات» بملياري تنزيل، فيما حل تطبيق يوتيوب لمشاهدة مقاطع الفيديو، في المركز السابع بـ 1.6 مليار تنزيل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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