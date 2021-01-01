

تسريبات صادمة حول هواتف آيفون القادمة تسريبات صادمة حول هواتف آيفون القادمة

في عام 2021، أطلقت شركة آبل APPLE الكثير من المنتجات، بما في ذلك طرازات آيفون 13 iPhone 13 و ماك بوك برو MacBook Pro الجديدة ، إلى جانب إطلاق آيفون 13 iPhone 13، وقد بدأت الشائعات حول الأجيال القادمة من أجهزة iPhone بالظهور على الإنترنت، وفي حين أن هناك عددًا كبيرًا من الشائعات والتكهنات حول هاتف آيفون 14 Apple iPhone 14 القادم، الذي سيتم إطلاقه في عام 2022، كشف تقرير حديث عن بعض ملامح هاتف آيفون 15 Apple iPhone 15، والذي من المتوقع إطلاقه في عام 2023.



ووفقًا لمدونة نُشرت على موقع إلكتروني برازيلي يسمى blogdoiphone.com ، ستتخلى شركة آبل APPLE عن شرائح SIM المادية مع آيفون 15 iPhone 15 الخاص بها ، وسيدعم الهاتف الذكي الرائد نظام e-SIMS فقط كمرجع ، وقد قدمت آبل APPLE لأول مرة نظام e-SIMS مع iPhone Xs و iPhone Xs Max ، وعلى الرغم من أن المدونة ليس لديها سجل مثبت في تغيير مواصفات آيفون iPhone المستقبلية، إلا أن التقرير قد فاجأ عشاق هاتف آيفون iPhone.



وبحسب التسريب، فإن تشكيلة iPhone Pro 2023 ستدعم بطاقات SIM الإلكترونية فقط، بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن هذه الهواتف الذكية تدعم بطاقات SIM الإلكترونية المزدوجة، ومن المهم ملاحظة أن وظيفة e-SIM غير متوفرة في جميع أنحاء العالم وبالتالي، ربما لا تزال آبل APPLE تصنع نموذجًا يدعم بطاقة SIM فعلية.

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هذا وتتماشى إزالة فتحة بطاقة SIM مع الشائعات الأخرى حول محاولة آبل APPLE إنشاء تصميم سلس وبدون منافذ مع الأجيال القادمة من هواتف آيفون iPhone ، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة ترددت شائعات عن سلسلة آيفون iPhone لإزالة منفذ الإضاءة أيضا.