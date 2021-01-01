

سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500 سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500

خلال شهر أكتوبر الماضي، كانت شركة سوني، قد أطلقت سماعة الأذن اللاسلكية، Sony WF-C500، في أوروبا، وأمريكا الجنوبية، والشمالية، والآن أعلنت الشركة، عن وصول هذه السماعة، إلى دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأصبحت متوفرة للشراء، من خلال متاجر سوني الرسمية، في هذه المناطق، وخلال هذا المقال، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500.



مواصفات سماعة الأذن WF-C500

تم الإعلان عن، هذه سماعة اللاسلكية، مع تصميم دائري، يجعلها أكثر راحة عند ارتدائها، وحجم خفيف للغاية، يبلغ 5.6 جراما لكل سماعة، وعلبة الشحن، تأتي بحجم 35 جراما، بالإضافة إلى أن، سماعة Sony WF-C500، تضم وحدة تشغيل، مقاس 5.8 ملم، وتدعم خاصية Sony DSEE، التي تعمل على، تحسين جودة الصوت، والتي تعزز الترددات العالية، للموسيقى التصويرية المضغوطة، من أجل توفير، أفضل تجربة صوتية، في هذه الفئة السعرية.



تحتوي سماعة الأذن اللاسلكية، Sony WF-C500، على بطارية، توفر 10 ساعات، من الاستخدام المتواصل، وعلبة الشحن، توفر 10 ساعات أخرى، والبطارية تدعم الشحن السريع، حيث إن، 10 دقائق من الشحن، توفر ساعة من الاستخدام، والشحن الكامل، يستغرق 2.5 ساعة، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ USB Type‑C.

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يتم إقران، سماعة Sony WF-C500، بالهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي Android، وiOS، من خلال نظام Bluetooth 5.0، مع العلم بأن، تطبيق Headphones Connect، المتوفر لأجهزة أندرويد، وآيفون، يسمح بالتوازن، من أجل تحقيق صوت أفضل، من السماعات المنافسة.وعلاوة على ذلك، فإن هذه السماعة، الجديدة من سوني، تتميز بمقاومة العرق، ورذاذ الماء، بشهادة IPX4، وتدعم برامج ترميز الصوت، SBC وAAC، وتدعم الصوت المحيطي، 360 Audio Reality، مع دعم خاصية، Android Fast Pair، وWindows Swift Pair، كما أنها، تضم أزرار تحكم، تتيح لك إمكانية، التحكم في الوسائط المتعددة، ومستوى الصوت، وتشغيل المساعد الصوتي Alexa.سعر سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500سعر سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500، في دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، يبلغ حوالي 69 دولارا أمريكيا.