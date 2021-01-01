خلال شهر أكتوبر الماضي، كانت شركة سوني، قد أطلقت سماعة الأذن اللاسلكية، Sony WF-C500، في أوروبا، وأمريكا الجنوبية، والشمالية، والآن أعلنت الشركة، عن وصول هذه السماعة، إلى دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأصبحت متوفرة للشراء، من خلال متاجر سوني الرسمية، في هذه المناطق، وخلال هذا المقال، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C500.
مواصفات سماعة الأذن WF-C500
تم الإعلان عن، هذه سماعة اللاسلكية، مع تصميم دائري، يجعلها أكثر راحة عند ارتدائها، وحجم خفيف للغاية، يبلغ 5.6 جراما لكل سماعة، وعلبة الشحن، تأتي بحجم 35 جراما، بالإضافة إلى أن، سماعة Sony WF-C500، تضم وحدة تشغيل، مقاس 5.8 ملم، وتدعم خاصية Sony DSEE، التي تعمل على، تحسين جودة الصوت، والتي تعزز الترددات العالية، للموسيقى التصويرية المضغوطة، من أجل توفير، أفضل تجربة صوتية، في هذه الفئة السعرية.
تحتوي سماعة الأذن اللاسلكية، Sony WF-C500، على بطارية، توفر 10 ساعات، من الاستخدام المتواصل، وعلبة الشحن، توفر 10 ساعات أخرى، والبطارية تدعم الشحن السريع، حيث إن، 10 دقائق من الشحن، توفر ساعة من الاستخدام، والشحن الكامل، يستغرق 2.5 ساعة، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ USB Type‑C.
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