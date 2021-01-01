

خروج رائديْن صينيين إلى الفضاء المكشوف خروج رائديْن صينيين إلى الفضاء المكشوف

خرج رائدا الفضاء الصينيان، تشاي تشيغانغ و جي جوانغفو الأحد 26 ديسمبر من المحطة الفضائية المدارية الصينية لينفذا في الفضاء المكشوف بعض الأعمال المتعلقة بجاهزية المحطة.



أفادت بذلك إدارة البرامج المأهولة في الوكالة الفضائية الصينية وقالت إن الرائديْن الصينيين خرجا من المحطة للمرة الثانية خلال بعثة "شنتشو -13" الفضائية التي يحققها 3 رواد صينيين، بمن فيهم رائدة الفضاء وانغ يابينغ التي ساعدت زميليهما من داخل المحطة.



وأعادت الإدارة الصينية إلى الأذهان أن الرائد والرائدة الصينييْن سبق لهما أن خرجا من المحطة إلى الفضاء المكشوف في 7 نوفمبر الماضي.

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يذكر أن المحطة الصينية تحلّق على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر وستعمل لمدة تزيد عن 10 أعوام، وهي مصممة لاحتواء 3 أفراد ويمكن أن يُقيم فيها 6 أفراد لفترة قصيرة عند تغيير طاقمها.وقد بلغ وزن المحطة التي تم تصميمها على شكل حرف T حوالي 66 طنا، وفيها 3 وحدات وعقدة لرسو المركبات الفضائية وبوابة للخروج إلى الفضاء المكشوف.