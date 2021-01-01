خروج رائديْن صينيين إلى الفضاء المكشوف

خرج رائدا الفضاء الصينيان، تشاي تشيغانغ و جي جوانغفو الأحد 26 ديسمبر من المحطة الفضائية المدارية الصينية لينفذا في الفضاء المكشوف بعض الأعمال المتعلقة بجاهزية المحطة.
أفادت بذلك إدارة البرامج المأهولة في الوكالة الفضائية الصينية وقالت إن الرائديْن الصينيين خرجا من المحطة للمرة الثانية خلال بعثة "شنتشو -13" الفضائية التي يحققها 3 رواد صينيين، بمن فيهم رائدة الفضاء وانغ يابينغ التي ساعدت زميليهما من داخل المحطة.
وأعادت الإدارة الصينية إلى الأذهان أن الرائد والرائدة الصينييْن سبق لهما أن خرجا من المحطة إلى الفضاء المكشوف في 7 نوفمبر الماضي.
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