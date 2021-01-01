

رصد الهاتف Galaxy S21 FE على متجر Walmart بسعر 699 دولارا رصد الهاتف Galaxy S21 FE على متجر Walmart بسعر 699 دولارا

قبل أيام قليلة، ظهر الهاتف Galaxy S21 FE، على متجر، Samsung Ireland، والآن ظهر على، متجر Walmart، مما يؤكد اقتراب، موعد وصوله، بشكل رسمي، وأيضا كشف لنا، متجر وول مارت، عن مواصفات الهاتف، والسعر الرسمي، الذي سيبدأ من 699 دولارا، وذلك لأقل إصدار، الذي يضم، ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت.



ووفقا للمعلومات الواردة، من متجر Walmart، فالهاتف Galaxy S21 FE، سيتوفر مع شاشة AMOLED، حجمها 6.4 بوصة، وجودتها FHD+، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glas Victus، بالإضافة إلى أنها، ستدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وستحتوي على ثقب كاميرا أمامية، في المنتصف، والتسريبات السابقة، تشير إلى أن، الكاميرا الأمامية، ستصل بدقة 32 ميجا بكسل.



صور الهاتف Galaxy S21 FE المدرجة على متجر وول مارت

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهاتف، القادم من سامسونج، سيضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، لكاميرا التصوير المقربة، التي تدعم التقريب البصري 3X، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، مع دعم المثبت البصري OIS.

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نتوقع أن يأتي، معالج هذا الهاتف، من فئة Qualcomm Snapdragon 888 5G، أو Exynos 2100، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، كما أن الهاتف، Galaxy S21 FE، سيعمل بنظام التشغيل Android 12، وبواجهة مستخدم One UI 4.وبخصوص موعد الإعلان الرسمي، فهناك العديد من التقارير، التي تشير، إلى أن سامسونج، ستعلن رسميا، عن الهاتف Galaxy S21 FE، خلال مؤتمر CES 2022، المقرر عقده، في شهر يناير 2022.