

شاومي تنشر إعلانا تشويقيا لواجهة MIUI 13 القادمة شاومي تنشر إعلانا تشويقيا لواجهة MIUI 13 القادمة

نشرت اليوم، شركة شاومي، إعلانا تشويقيا، لواجهة MIUI 13، القادمة، وتؤكد فيه، أن واجهة المستخدم الجديدة، ستركز على سلاسة، واستقرار الأداء، حيث ستوفر، إطلاقا سريعا للتطبيقات، وستعمل على خفض، معدل تراجع الإطارات، بنسبة 90%، وستوفر العديد من الخصائص، لذاكرة التخزين، والذاكرة التلقائية، من أجل تسريع عملية القراءة، والكتابة، بالإضافة إلى أنها، ستوفر العديد، من المميزات الأخرى.



واجهة المستخدم MIUI 13، التي ستستند على نظام Android 12، ستوفر تصميما جديدا، للواجهة الرئيسية، مع تحسينات للأيقونات، الخاصة بتطبيقات النظام، حيث تم تجديده، بطريقة بديهية، ومبسطة، لتوفير مزيد من المعلومات، بنفس القدر من المساحة، بالإضافة إلى، نظام إشعارات محدث، وكما هو معتاد، مع كل واجهة جديدة، فإن MIUI 13، ستجلب سمات جديدة وخلفيات ديناميكية، أفضل لتحل، محل خلفيات النظام السابقة.



واجهة المستخدم MIUI 13

هذه الواجهة الجديدة، ستعمل أيضا، على تحسين خيار الإدارة، بيد واحدة، وهو شيء يحتوي حاليا، على أوضاع بثلاث بوصات فقط، وفي الواجهة الجديدة، ستراهن الشركة، على مستطيلات بزوايا أكثر سلاسة، واستدارة، بالإضافة إلى ألوان باهتة، ورسوم متحركة جديدة، وإيماءات محسنة، حيث تم إضافة، بعض الإيماءات الجديدة، المفيدة للمهام اليومية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة MIUI 13، ستعمل على، تحسين التقاط الشاشة، مع وظائف إضافية، ومرشح فوري، لتحرير الصور، ومقاطع الفيديو، من دون أي برامج خارجية.

قد يعجبك أيضا...

كما أن واجهة شاومي القادمة، ستدعم إمكانية، توسيع الذاكرة العشوائية، باستخدام الذاكرة الداخلية، حيث إن ملاك الهواتف، التي تضم ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، سيمكنهم زيادتها إلى 9 جيجا رام، حيث سيتم إضافة، 3 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، إلى الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن، هناك ميزة أخرى رائعة، سيتم إضافتها، وهي ميزة تسجيل الشاشة، بحيث تصبح، وظيفة بديهية للغاية، تشبه عملية التقاط الشاشة، Screenshot.وعلاوة على ذلك، فسيتم إضافة تحسينات، وجدولة زمنية محددة، للوضع المظلم، وأيضا سيتم إضافة، وظيفة الأذونات الفريدة، التي ستمنح التطبيقات، إمكانية الوصول مرة واحدة فقط، وإبطالها تلقائيا، عند الخروج من التطبيق، بالإضافة إلى تحسينات، في وضع توفير الطاقة، واستخدام الوضع أحادي اللون، بجانب تحسينات، لزيادة عمر البطارية، حيث سيتم، وضع توفير طاقة إضافي، شديد للغاية، للحفاظ على تشغيل الجهاز، لأطول فترة ممكنة، مع زيادة قوة الشحن السريع.وحتى الآن، لم تحدد الشركة، موعد الإعلان الرسمي، عن واجهة المستخدم الجديدة، MIUI 13، ولكن نتوقع، أن يتم الإعلان عنها، في وقت لاحق من، شهر يناير المقبل، وذلك من أجل، منافسة الشركات الأخرى، التي أعلنت بالفعل، عن واجهات المستخدم، الخاصة بها، والتي ستستند، على نظام Android 12.