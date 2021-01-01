شاومي تنشر إعلانا تشويقيا لواجهة MIUI 13 القادمة

نشرت اليوم، شركة شاومي، إعلانا تشويقيا، لواجهة MIUI 13، القادمة، وتؤكد فيه، أن واجهة المستخدم الجديدة، ستركز على سلاسة، واستقرار الأداء، حيث ستوفر، إطلاقا سريعا للتطبيقات، وستعمل على خفض، معدل تراجع الإطارات، بنسبة 90%، وستوفر العديد من الخصائص، لذاكرة التخزين، والذاكرة التلقائية، من أجل تسريع عملية القراءة، والكتابة، بالإضافة إلى أنها، ستوفر العديد، من المميزات الأخرى.
واجهة المستخدم MIUI 13، التي ستستند على نظام Android 12، ستوفر تصميما جديدا، للواجهة الرئيسية، مع تحسينات للأيقونات، الخاصة بتطبيقات النظام، حيث تم تجديده، بطريقة بديهية، ومبسطة، لتوفير مزيد من المعلومات، بنفس القدر من المساحة، بالإضافة إلى، نظام إشعارات محدث، وكما هو معتاد، مع كل واجهة جديدة، فإن MIUI 13، ستجلب سمات جديدة وخلفيات ديناميكية، أفضل لتحل، محل خلفيات النظام السابقة.
واجهة المستخدم MIUI 13
هذه الواجهة الجديدة، ستعمل أيضا، على تحسين خيار الإدارة، بيد واحدة، وهو شيء يحتوي حاليا، على أوضاع بثلاث بوصات فقط، وفي الواجهة الجديدة، ستراهن الشركة، على مستطيلات بزوايا أكثر سلاسة، واستدارة، بالإضافة إلى ألوان باهتة، ورسوم متحركة جديدة، وإيماءات محسنة، حيث تم إضافة، بعض الإيماءات الجديدة، المفيدة للمهام اليومية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة MIUI 13، ستعمل على، تحسين التقاط الشاشة، مع وظائف إضافية، ومرشح فوري، لتحرير الصور، ومقاطع الفيديو، من دون أي برامج خارجية.
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