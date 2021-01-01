في الأيام القليلة الماضية، أكدت شركة ريلمي، أنها ستعلن رسميا، عن الهاتف الرائد، Realme GT 2 Pro، خلال شهر يناير 2022، والآن، وقبل الإعلان الرسمي، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، يكشف عن صور، ومواصفات الهاتف GT 2 Pro، ويشير إلى أنه، سيصل بتصميم مختلف تماما، عن هواتف GT الأخرى، وبمواصفات ممتازة للغاية، تتمثل في، أحدث معالج رائد، من كوالكوم، وما يصل، إلى 1 تيرا بايت، من الذاكرة الداخلية، وبطارية ضخمة، وشحن سريع قوي، وغيرها من المواصفات الرائعة.
الهاتف Realme GT 2 Pro، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Adreno 730، بالإضافة إلى أنه، سيضم شاشة Super AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز.
الهاتف Realme GT 2 Pro
سيحتوي هاتف ريلمي، القادم، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، كما أنه سيحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صور ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro قبل الإعلان الرسمي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق