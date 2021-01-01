

صور ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro قبل الإعلان الرسمي صور ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro قبل الإعلان الرسمي

في الأيام القليلة الماضية، أكدت شركة ريلمي، أنها ستعلن رسميا، عن الهاتف الرائد، Realme GT 2 Pro، خلال شهر يناير 2022، والآن، وقبل الإعلان الرسمي، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، يكشف عن صور، ومواصفات الهاتف GT 2 Pro، ويشير إلى أنه، سيصل بتصميم مختلف تماما، عن هواتف GT الأخرى، وبمواصفات ممتازة للغاية، تتمثل في، أحدث معالج رائد، من كوالكوم، وما يصل، إلى 1 تيرا بايت، من الذاكرة الداخلية، وبطارية ضخمة، وشحن سريع قوي، وغيرها من المواصفات الرائعة.



الهاتف Realme GT 2 Pro، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Adreno 730، بالإضافة إلى أنه، سيضم شاشة Super AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز.



الهاتف Realme GT 2 Pro

سيحتوي هاتف ريلمي، القادم، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، كما أنه سيحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف Realme GT 2 Pro، سيعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Realme UI 3.0، وسيتوفر بأكثر من إصدار، على مستوى الذاكرة، حيث سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 أو 12 جيجا رام.والبطارية ستأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، وسيتم شحنها، من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيتميز، بمكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وخاصية NFC، وسيضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا أسفل الشاشة.ومع ذلك، دعونا ننتظر، حتى شهر يناير، عندما تعلن ريلمي، عن الهاتف بشكل رسمي، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro، وموعد إطلاقه.