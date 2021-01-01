تطبيق Google Fit للآيفون يقيس معدل ضربات القلب باستخدام كاميرا الجهاز

أعلنت اليوم شركة جوجل، عن وصول تحديث جديد، لتطبيق Google Fit، على الأجهزة التي تعمل، بنظام iOS، يسمح للمستخدمين، بتتبع وقياس، معدل ضربات القلب، وقياس معدل التنفس، باستخدام كاميرا iPhone، وكانت هذه الميزة، قد وصلت لأول مرة، في شهر فبراير الماضي، للتطبيق، على هواتف Google Pixel.
هذه الميزة الجديدة، لتطبيق جوجل فيت، على أجهزة iOS، لا تتطلب اتصالا بالإنترنت، وتعمل عن طريق، تتبع الحركات الدقيقة، في لون أصابعك، لقياس نبضات القلب، وتعقب أنفاس المستخدم في الدقيقة، وكل ما سيتوجب عليك فعله، هو وضع إصبعك، على مستشعر الكاميرا الخلفية، حتى تبدأ جوجل، بقياس معدل ضربات القلب، مع العلم بأن، الخوارزميات، التي تقيس، معدل ضربات القلب، تعتمد على لون الأصابع، والإضاءة، ولون البشرة، والعمر.
تطبيق Google Fit للآيفون أصبح بإمكانه قياس معدل ضربات القلب باستخدام كاميرا الجهاز
التحديث الجديد، لتطبيق Google Fit، سيمنح الكاميرا الأمامية، الخاصة بجهاز iPhone، إمكانية، تتبع معدل تنفس المستخدم، من خلال تتبع أنفاسه في الثانية، وخلال هذه العملية، سيظهر أمام المستخدمين، توجيهات ترشدهم، بالبقاء ثابتين، في بيئة إضاءة جيدة، لمدة نصف دقيقة تقريبا، وبعد ذلك، سيظهر لهم تقرير، بمعدل التنفس.
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