ظهر في الأسواق العالمية منذ مدة أحدث نموذج من كاميرات GoPro الشهيرة لعشاق المغامرات في الطبيعة فما المميز في هذه الكاميرا.
وأتت GoPro Hero 10 الجديدة بهيكل من البلاستيك المتين المقاوم للصدمات، أبعاده (71/55/33.6) ملم ووزنه 153 غ، وحصلت هذه الكاميرا على حافظة خارجية شفافة مضادة للماء تمكن المستخدم من توثيق الصور والفيديوهات على عمق 10 أمتار.
كما جهزت هذ الكاميرا بمستشعر بصري بدقة 23.6 ميغابيكسل، وعدسة عريضة بفتحة f/2.5، وقدرة على توثيق فيديوهات 5K بمعدل 60 إطارا في الثانوية، فضلا عن قدرتها على توثيق صور JPEG و RAW تصل دقتها إلى (5568/4176) .
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التعليقات على أبرز مواصفات كاميرا GoPro الجديدة
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