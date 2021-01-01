أبرز مواصفات كاميرا GoPro الجديدة

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أبرز مواصفات كاميرا GoPro الجديدة

ظهر في الأسواق العالمية منذ مدة أحدث نموذج من كاميرات GoPro الشهيرة لعشاق المغامرات في الطبيعة فما المميز في هذه الكاميرا.

وأتت GoPro Hero 10 الجديدة بهيكل من البلاستيك المتين المقاوم للصدمات، أبعاده (71/55/33.6) ملم ووزنه 153 غ، وحصلت هذه الكاميرا على حافظة خارجية شفافة مضادة للماء تمكن المستخدم من توثيق الصور والفيديوهات على عمق 10 أمتار.

كما جهزت هذ الكاميرا بمستشعر بصري بدقة 23.6 ميغابيكسل، وعدسة عريضة بفتحة f/2.5، وقدرة على توثيق فيديوهات 5K بمعدل 60 إطارا في الثانوية، فضلا عن قدرتها على توثيق صور JPEG و RAW تصل دقتها إلى (5568/4176) .

وجهزت هذه الكاميرا بمنفذ لشرائح الذاكرة، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 1720 ميلي أمبير، ونظام GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشاشة أساسية بمقاس 2.27 بوصة، وشاشة أمامية بمقاس 1.4 بوصة.

كما يمكن لهذه الكاميرا الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر شبكات البلوتوث والـ Wi-Fi، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر تطبيق في الهواتف أو الحواسب اللوحية.

المصدر: روسيا اليوم

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