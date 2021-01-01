

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي TCL Tab 10s سعر ومواصفات الجهاز اللوحي TCL Tab 10s

TCL Tab 10s، هو أحد، أفضل، الأجهزة اللوحية الاقتصادية، التي وصلت، خلال عام 2021، حيث يأتي، بسعر رخيص جدا، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، بطارية بسعة 8000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، ومعالج جيد، من ميديا تيك، وكاميرا أمامية، وخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبالنسبة لباقي المواصفات، فدعونا نتعرف عليها الآن.



مواصفات الجهاز اللوحي TCL Tab 10s

أعلنت TCL، عن هذا الجهاز اللوحي، في شهر يناير 2021، بشاشة IPS LCD، بحجم 10.1 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل، والإطار الموجود، حول الشاشة، يضم كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن جهاز TCL Tab 10s، يضم كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الجهاز اللوحي TCL Tab 10s

TCL Tab 10s، يتوفر بمعالج ثماني النواة، من فئة Mediatek MT8768، بجانب معالج رسوميات، من فئة PowerVR GE8320، و32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 3 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز اللوحي، يعمل بشكل مسبق، بنظام Android 10، ولكنه مؤهل للحصول، على نظام Android 11.

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بطارية هذا الجهاز اللوحي، تأتي بسعة 8000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، مع العلم بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، دعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية microSD، ودعم مكبرات صوت مزدوجة، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم Wi-Fi 802.11، وBluetooth 5.0، بالإضافة إلى أن، الجهاز يدعم، تركيب شريحة اتصال واحدة فقط.سعر الجهاز اللوحي TCL Tab 10sالجهاز اللوحي TCL Tab 10s، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبدأ من، 192 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام.