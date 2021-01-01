

أسوأ 5 عيوب فى الرجل تجعل المرأة ترغب في إنهاء العلاقة العاطفية أسوأ 5 عيوب فى الرجل تجعل المرأة ترغب في إنهاء العلاقة العاطفية

هناك عدة صفات تكرهها المرأة في الرجل ولا تتسامح معه فيها حتى لو كان شريك حياتها الذي اختارته بمحض إرادتها، لكن مع المعاشرة والتعامل بشكل أقرب قد تكتشف المرأة هذه الصفات وتصبح عبئًا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، وقد تجعلها تفكر فعلياً في إنهاء الارتباط، وتختلف هذه الصفات من شخص إلى آخر، نحب ونكره حسب الأهواء والمزاج العام، يعجبنا هذا ولا نطيق ذاك، لذا يستعرض اليوم السابع مع ندى الجميعي خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية أبرز الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل وهي:



البخل

البخل هو الآفة الأبرز التي تكرهها الفتاة في الشاب، وليس فقط البخل من الناحية المادية بل أيضا البخل العاطفي في المشاعر والحب، فالعلاقة العاطفية ترتبط بمفهوم التضحية والعطاء، وتحمل طابعاً ماديّاً ومعنويّاً في آن واحد.



الكذب

صفة الكذب تؤدي إلى فقدان الرجل لكل الصفات الحسنة الموجودة في شخصيته، و العلاقة العاطفية يجب أن تكون قائمة على الصدق والوضوح على الأقل حتى لا يكون الزوج قدوة سيئة لأبنائه والمرأة للأسف لا تعرف ولا تستطيع التعامل مع هذا النوع من الرجال، وهنا تصبح حياتهم مليئة بالمشاكل و الأزمات.

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عدم التعبير عن المشاعرهذه الصفة أيضاً تعتبر مدمّرة لعلاقة المرأة بأي رجل. فهي تكره الذي لا يستطيع التعبير عن مشاعره في شكل واضح، ويخجل من الإفصاح عمّا يفكر به. فهذه الصفة تهدم لدى المرأة صورة الشخصية المغامرة والآسرة التي تبحث عنها المرأة لدى الرجل.الخيانةتحب المرأة أن يكون شريك حياتها مخلصاً لها ولا تكون عينه زائغة ويحب النساء ومتعدد العلاقات، فالمرأة تبني علاقتها بالرجل الذي تحبّه على الإخلاص التام واكتفاء كل منهما بالآخر، وألاّ يخونها الرجل الذي تحبه كلما سنحت له الفرصة.كثرة الشكسوء الظن والشك المستمر بالأفعال أو الأقوال التي تصدر عن المرأة من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة لها وبتعتبرها إهانة كبيرة خصوصا إذا كانت بدون أي حجج أو براهين مقنعة. فالمرأة لا تطيق الاستمرار مع رجل حذر أو شكاك بصورة مبالغة الآخرين، وعديم الثقة بهم، ويتوقّع دائما الخيانة والظلم والغدر ويفتعل المشاكل بشكلٍ سريع وعلى أبسط الأسباب.