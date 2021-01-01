هناك عدة صفات تكرهها المرأة في الرجل ولا تتسامح معه فيها حتى لو كان شريك حياتها الذي اختارته بمحض إرادتها، لكن مع المعاشرة والتعامل بشكل أقرب قد تكتشف المرأة هذه الصفات وتصبح عبئًا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، وقد تجعلها تفكر فعلياً في إنهاء الارتباط، وتختلف هذه الصفات من شخص إلى آخر، نحب ونكره حسب الأهواء والمزاج العام، يعجبنا هذا ولا نطيق ذاك، لذا يستعرض اليوم السابع مع ندى الجميعي خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية أبرز الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل وهي:
البخل
البخل هو الآفة الأبرز التي تكرهها الفتاة في الشاب، وليس فقط البخل من الناحية المادية بل أيضا البخل العاطفي في المشاعر والحب، فالعلاقة العاطفية ترتبط بمفهوم التضحية والعطاء، وتحمل طابعاً ماديّاً ومعنويّاً في آن واحد.
الكذب
صفة الكذب تؤدي إلى فقدان الرجل لكل الصفات الحسنة الموجودة في شخصيته، و العلاقة العاطفية يجب أن تكون قائمة على الصدق والوضوح على الأقل حتى لا يكون الزوج قدوة سيئة لأبنائه والمرأة للأسف لا تعرف ولا تستطيع التعامل مع هذا النوع من الرجال، وهنا تصبح حياتهم مليئة بالمشاكل و الأزمات.
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التعليقات على أسوأ 5 عيوب فى الرجل تجعل المرأة ترغب في إنهاء العلاقة العاطفية
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