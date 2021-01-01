بوقاتي تشيرون تصل لأوتوبان وتحقق سرعة قصوى 414 كم/س

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بوقاتي تشيرون تصل لأوتوبان وتحقق سرعة قصوى 414 كم/س

تشتهر بوقاتي تشيرون بأنها أحد أسرع السيارات في العالم، بينما يعتبر طريق أوتوبان الألماني المكان الأمثل للقيادة بسرعات غير محدودة.

تمكن مالك هذه النسخة المميزة من تشيرون من قيادة سيارته على الطريق الألماني الشهير وحقق سرعة قصوى أقل قليلاً من السرعة المحددة إلكترونياً من بوقاتي عند 420 كم/س إذ سجل سرعة 414 كم/س فقط.

بالطبع لا تزال هناك نسخة أقوى من السيارة هي سوبر سبورت 300+ والتي يمكنها بلوغ سرعات قصوى تصل 490 كم/س عندما نجد لها مكاناّ مناسبا لإطلاق قوتها الكاملة.

المصدر: سعودى شفت

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