رولزرويس سبيكتر الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

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صورة الخبر: رولزرويس سبيكتر الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها
رولزرويس سبيكتر الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

المربع نت – بدأت رولزرويس باختبار موديل سبيكتر الجديد، أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة البريطانية، تمهيداً لطرحه في الأسواق في نهاية 2023 على أقصى تقدير، ونلاحظ بشكل خاص المصابيح الأمامية المنقسمة التي تذكرنا بمصابيح بي إم دبليو الفئة السابعة القادمة.

ونعلم أن سبيكتر الجديدة ستحل محل موديل رايث الحالي، وقد أشار تقارير أخير من Autocar إلى استخدام سبيكتر لمحرك كهربائي من تطوير مجموعة بي إم دبليو.

وتقوم بي إم دبليو بتطوير هذا المحرك الكهربائي الجديد حالياً مع توقعات باستخدامه في موديل iX بالإضافة إلى رولزرويس سبيكتر، بقوة تقديرية 600 حصان ونظام دفع رباعي وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 4 ثواني في موديل iX، وهي أرقام أداء جيدة ومنافسة لمحرك 12 سلندر الأسطوري لرولزرويس.

ونعلم أن سبيكتر تخضع حالياً لبرنامج اختباري مكثف يغطي أكثر من 2.5 مليون كيلومتر، وسيتم صنع السيارة باليد في مصنع Goodwood للعلامة في نفس خطوط إنتاج الموديلات الحالية.

صورة الخبر: رولزرويس سبيكتر الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

صورة الخبر: رولزرويس سبيكتر الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

المصدر: المربع نت

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