

بقوة 1001 حصان..لامبورجيني أوروس تتألق بتعديلات جديدة من منصوري وMTM (صور) بقوة 1001 حصان..لامبورجيني أوروس تتألق بتعديلات جديدة من منصوري وMTM (صور)

حظيت سيارة لامبورجيني أوروس ببعض التعديلات للمزيد من التميز والتألق، حيث تم تعديلها هذه المرة بالتعاون بين شركتي منصوري وMTM.



وكان أهم تعديل هو ترقية قوة للمحرك ليبلغ 1001 حصان، ما يجعله قريباً في القوة من سيارة بوجاتي فيرون بالنسخة الأساسية.



وبحسب motor1، اكتسب المحرك هذه القوة بفضل تركيب شاحني هواء تيربو بحجم أكبر، بالإضافة إلى فلتر هواء معدل، وتعديل نظام سحب الهواء للمحرك.

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وتتمتع السيارة بعزم الدوران يقارب 1250 نيوتن متر، لأن الضغط على المحرك يمكن أن يؤدي إلى تلف بعض مكوناته.أيضا عدلت علبة التروس التي تنتجها شركة ZF، والتي تتكون من 8 نسب، لزيادة قدرة التحمل في القوة، لضمان عدم تعرض مكونات السيارة للتلف.فيما لم يتم التصريح عن أي أرقام تتعلق بالتسارع أو السرعة القصوى، لكن تشير المواصفات المصنعية أن السيارة تستطيع التسارع من 0:100 كلم/س خلال 3.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل حتى 305 كلم/س.أما بخصوص ما يتعلق بالمظهر الخارجي، فيغطي الطلاء الكربوني كافة أنحاء السيارة، بالإضافة إلى خط ذهبي يزين الجهة السفلية للصادم الأمامي والجوانب السفلية والعجلات، وأيضاً الإطار الخارجي لأنابيب العادم.كما أضيف حافة سفلية جديدة أسفل الصادم الأمامي، ما يضيف لمسة انسيابية على السيارة بجانب العجلات الكبيرة والتي يمكنك ملاحظة غطاء أقراص المكابح المميز باللون الأصفر.