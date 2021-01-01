

العلماء يختبرون مفهومًا جديدًا لمركبة تحلق على سطح القمر العلماء يختبرون مفهومًا جديدًا لمركبة تحلق على سطح القمر

طور العلماء مركبة فضائية جديدة تحوم حول القمر ، وقالوا إنها ستكون قادرة على التحليق عن طريق تسخير الشحنة الطبيعية للقمر.



الجهاز ، الذي يشبه الصحن الطائر الكلاسيكي ، يعمل من خلال الاستفادة من المجال الكهربائي الذي يتراكم على القمر والأجسام الأخرى الخالية من الهواء مثل الكويكبات.



يقول فريق من مهندسي الطيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن المجال الكهربائي يتراكم بفضل التعرض المباشر لسطحهم للإشعاع الشمسي ، بسبب نقص الغلاف الجوي.

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على سطح القمر ، تكون الشحنة السطحية قوية بما يكفي لرفع غبار القمر لمسافة تزيد عن 3 أقدام فوق الأرض بطريقة مماثلة للكهرباء الساكنة التي تجعل الشعر يقف في النهاية.يتخذ فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا شكل قرص ويستخدم أشعة أيونية صغيرة لشحن المركبة وتعزيز الشحنة الطبيعية على سطح القمر ، مما يولد قوة على القليل من الطاقة.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه مجرد مفهوم في الوقت الحالي وتم اختباره فقط في عمليات المحاكاة ، بدلاً من بيئات العالم الحقيقي ، لكنهم واثقون من أنه سيعمل كما هو متوقع.إنهم يأملون في أن تتمكن البعثات المستقبلية إلى القمر والكويكبات من نشر مركبات جوالة تستخدم دافعات أيونية لتحليق بأمان والمناورة فوق تضاريس غير مستوية وغير معروفة.في أول دراسة جدوى ، وجد الفريق أن زيادة الأيونات يمكن أن تكون قوية بما يكفي للحصول على مركبة تزن 2 رطل على القمر ، أو كويكب كبير مثل سايكي.قال المؤلف الرئيسي أوليفر جيا ريتشاردز ، طالب دراسات عليا في قسم الملاحة الجوية والفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نفكر في استخدام هذا مثل بعثات هايابوسا التي أطلقتها وكالة الفضاء اليابانية".اضاف "عملت تلك المركبة الفضائية حول كويكب صغير ونشرت مركبات صغيرة على سطحه وبالمثل ، نعتقد أن مهمة مستقبلية يمكن أن ترسل مركبات صغيرة تحوم لاستكشاف سطح القمر والكويكبات الأخرى.