

الكشف عن أكثر روبوت بشري تطورًا في العالم الكشف عن أكثر روبوت بشري تطورًا في العالم

يمكن رؤية الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم والذي يشبه الإنسان وهو يحرك يد شخص ما بعيدًا عن طريقه عندما يصل إلى "المساحة الشخصية" الخاصة به في مقطع فيديو جديد.



تم تسميتها باسم Ameca ، وتم بناؤها من قبل شركة Engineered Arts البريطانية ، وتتم مشاركة تطويرها على YouTube.



يقوم الباحث بتحريك إصبعه بالقرب من Ameca ، حتى يمسك الروبوت اليد ويخرجها من وجهها.

لم تكشف شركة Engineered Arts ، ومقرها كورنوال ، عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير.تأمل Engineered Arts في أن تقدم Ameca للناس لمحة عن المستقبل لأنها "تمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي".وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم Ameca خصيصًا كمنصة لتطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية ، وهي منصة الروبوتات المثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت".اضافت "نحن نركز على أن نقدم تقنيات مبتكرة ، موثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير."من بين أحدث التطورات ، قالت الشركة: "تتفاعل Ameca عندما تدخل الأشياء" حيزها الشخصي ".علق المستخدمون على الفيديو ، وشاركوا الدهشة من مدى واقعية الروبوت.بينما لا تستطيع Ameca المشي في الوقت الحالي ، تقول الشركة إنها تعمل على نسخة متحركة ، وصممت الروبوت ليكون معياريًا وقابل للتحديث.تنتج شركة Engineered Arts أيضًا رأسًا آليًا ، يُعرف باسم Adran ، يحتوي على 22 مشغلًا مخصصًا تسمح له بتحريك عينيه وفمه تمامًا مثل الإنسان.Adran هو ما تصفه Engineered Arts بأنه "Mesmer" ، وهو نظام لبناء روبوتات واقعية تشبه البشر تتميز بالقوة والأناقة والفعالية من حيث التكلفة.وفقًا لشركة مقرها في كورنوال ، يمكن لروبوتات Mesmer عرض مجموعة كبيرة من المشاعر البشرية ، ويمكن صنعها لتبدو مثل أي شخص آخر.وأوضح التقرير: "تم تصميم وبناء كل روبوت من Mesmer من خلال عمليات مسح ثلاثية الأبعاد داخل الشركة لأشخاص حقيقيين ، مما يسمح لنا بتقليد بنية عظام الإنسان وملمس البشرة وتعبيراتها بشكل مقنع".Ameca هو المشروع الرئيسي للشركة ، وهو يتبع تطور Sophia ، الذي ظهر لأول مرة في عام 2016 ، وكان رأسًا فائق الذكاء يشبه الإنسان مع وجه واقعي كان قادرًا على الوميض والنظر من جانب إلى آخر والتحدث.الروبوت الذي يشبه الإنسان ، الذي ابتكرته شركة Hanson robotics في هونغ كونغ ، قادر على الدردشة والابتسام بشكل مؤذ وحتى إلقاء النكات.



