

مقارنة بالأسعار بين مرسيدس C200 و بي ام دبليو 320 موديل 2005 مقارنة بالأسعار بين مرسيدس C200 و بي ام دبليو 320 موديل 2005

يعشق الكثير من قائدي السيارات المحبين للصلابة والقوة على الطرق، فبالطبع تأتى سيارات الصانع الألماني على رأس هذه القائمة، خاصة أيقونته الشهيرة مرسيدس و بي ام دبليو موديلات 2005، ذات الشعبية الطاغية في السوق المصري للمستعمل، رغم مرور حوالى عشرون عاماً على أول ظهور لها، إلا أنها لا زالت تنافس بقوة حتي اللحظة.



قوة المحركات

تأتي سيارة مرسيدس C200 موديل 2005 بمحرك تبلغ سعة 1800 سي سي، بقوة تصل إلى 184 حصانا، متصلة بناقل الحركة أوتوماتيكي بسبعة سرعات، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 240 كيلو/س، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 7.5 ثانية.



جاءت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2005 بمحرك 4 سلندر، سعة 2 لتر، ينتج قوة 146 حصان، وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن.متر، مربوط بناقل حركة يدوي بـ5 سرعات وآخر تلقائي بـ5 سرعات ، يمكّن أن يصل هذا المحرك إلى سرعة قصوى مقدارها 218 كيلو متراً في الساعة، كما أنه يمكّنه التسارع إلى 100 كيلو متراً في خلال 9 ثوان.

عوامل الأمانتحتوي سيارة مرسيدس C200 موديل 2005 على نظام الفرامل ABS المانع للإنغلاق، وخاصية توزيع قوى الفرامل إلكترونياً، كما وتمتاز بخاصية التحكم في الجر، تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية ومكيف هواء، وجود وسائد هوائية أمامية للسائق وللراكب الأمامي، تحتوي على قفل مركزي للأبواب.جهزت سيارة بي ام دبليو 320 بوسائد أمامية مزدوجة، إحداها أمامية والأخرى جانبية، كما أنها مزودة بنظام مكافحة قفل المكابح ومثبت للسرعة، ضغط على زر الفتح أو الإغلاق، ونظام الفرامل ABS المانع للإنغلاق، وخاصية توزيع الفرامل ESP.الكمالياتدعمت سيارة مرسيدس C200 موديل 2005 بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وتحتوي على 5 مقاعد، تحتوي على كاميرا خلفية، وأجهزة استشعار تساعد في عملية ركن السيارة، تحتوي على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وحجم الجنط فيها 17 بوصة، وبها مدخل USB ومدخل AUX ومكيف اوتوماتيكي وبلوتوث.زودت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2005 بنظام التحكم في المناخ التلقائي مع مناطق درجة الحرارة المزدوجة، وبها نظام صوتي، كما احتوت على راديو وcd، اتسمت المرايا الجانبية بكونها عريضة التصميم، وتحتوي على خاصية التعتيم التي تقلل من وهج الأضواء في الليل، وهي مرايا كهربائية، عجلة القيادة من نوع باور ستيرنج.أسعار مرسيدس C200:جاءت سيارة مرسيدس C200 موديل 2005 في سوق المستعمل من 250 ألف الي 300 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.أسعار بي ام دبليو 320:جاءت سيارة بي ام دبليو موديل 2005 في سوق المستعمل من 180 ألف الي 220 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.



