

بنتلي تخطط لإطلاق نسختها مولينر كوبيه.. تفاصيل وصور بنتلي تخطط لإطلاق نسختها مولينر كوبيه.. تفاصيل وصور

استطاعت شركة بنتلي الانجليزية ان تحتل مكانة فريدة في عالم السيارات الفارهة، ولكن يبدو أن قسم "مولينر" الخاص بالتخطيط اراد ان يبهر محبي تلك العلامة الرائدة، وذلك باصدار جديد يحمل الكثير من المفاهيم العصرية، بعد أن كشف عن الطراز السابق الذي يحمل اسم باكالار.



بنتلي تخطط لاطلاق نسختها "مولينر كوبيه"



انتج طراز باكالار بعدد 12 سيارة فقط، ولكن يسعي قسم مولينر من بنتلي لانتاج عدد اكبر يقدر بـ 25 سيارة، وتشير التوقعات الاولية بحصول السيارة على تصميم خارجي مبهر يحمل الكثير من اللمسات العصرية، إلى جانب الاطلالة الرياضية المنفردة.

كما يحمل الطراز الجديد مفهوم الكوبيه الانيق مع اطلالة ثنائية الابواب، بالاضافة إلى جنوط رياضية كبيرة الحجم ذات تصميم مروحي الشكل يمتزج بين لون واخر، بالاضافة غلى واجهة امامية تتميز بمظهر شرس، وذلك من خلال الشبكات الامامية، ومنظومة المصابيح الامامية، وايضًا تقنيات المصابيح الخلفية.وتشير التوقعات أن النسخة الجديدة من بنتلي سوف تتمتع بمحرك سعة 6000 سي سي، طراز كونتينينتال جي تي سبيد مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر، مقترن بشاحن توربيبني، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.ويتوقع الخبراء ايضا بأن سعر هذه السيارة لا يقل عن مليون و 500 الف دولار امريكي، قابل للزيادة في حين طلب ترقيات اعلى لهذه النسخة المستقبلية الرائعة.







