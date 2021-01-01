تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها المميز والمخصص للفئة المتوسطة Galaxy M33 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع صدوره في منتصف أو آخر شهير يناير المقبل، بعدد من الإمكانات الكبيرة.
وبحسب موقع GSMArena، فإنه قد تم رصد هاتف Galaxy M33 5G على قاعدة بيانات Geekbench تحت رمز كودى EB-BM336ABN، حيث تم اعتماده من قبل عدد من الوكالات منها وكالة EB-BM336ABN في كوريا الجنوبية.
ومن المرجح أن يأتى هاتف Galaxy M33 5G بسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية، بسعر يبدأ من حوالى 5 آلاف جنيه، كما سيحصل الهاتف على عدد من الخيارات اللونية الجديدة إلى جانب الأبيض والأسود والأزرق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بإمكانات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Galaxy M33 5G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق