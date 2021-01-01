

بإمكانات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Galaxy M33 5G بإمكانات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Galaxy M33 5G

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها المميز والمخصص للفئة المتوسطة Galaxy M33 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع صدوره في منتصف أو آخر شهير يناير المقبل، بعدد من الإمكانات الكبيرة.



وبحسب موقع GSMArena، فإنه قد تم رصد هاتف Galaxy M33 5G على قاعدة بيانات Geekbench تحت رمز كودى EB-BM336ABN، حيث تم اعتماده من قبل عدد من الوكالات منها وكالة EB-BM336ABN في كوريا الجنوبية.



ومن المرجح أن يأتى هاتف Galaxy M33 5G بسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية، بسعر يبدأ من حوالى 5 آلاف جنيه، كما سيحصل الهاتف على عدد من الخيارات اللونية الجديدة إلى جانب الأبيض والأسود والأزرق.

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وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M33 5G بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، وبجودة عرض + FHD وبمعدل تحديث 90 أو 120 هرتز في الثانية، وشهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.وسيعمل هاتف Galaxy M33 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12.