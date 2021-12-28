شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا مع مستهل تعامل اليوم الثلاثاء الموافق 28-12-2021، علي مستوي البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي.
وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع.
وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.
ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".
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التعليقات على سعر الدولار في البنوك اليوم 28-12-2021
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