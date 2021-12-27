

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الإثنين تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الإثنين

آراب فاينانس: أنهت البورصة المصرية جلسة تعاملات يوم الإثنين على تراجع جماعي للمؤشرات ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة على انخفاض بنسبة 0.05% عند مستوي 11849.79 نقطة.



كما هبط ايجي اكس 70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.90%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 2178 نقطة.



وأغلق مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا على انخفاض بنسبة 0.78% عند 3219.05 نقطة.

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وحول إجمالي قيمة التداولات، فقد بلغت 1.079 مليار جنيه مصري، وذلك بإجمالي عدد عمليات بلغت 38,361عملية.كما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية التعاملات 749.968 مليار جنيه مصري.وشهدت أسهم 33 شركة ارتفاعًا، بينما انخفضت أسهم 102 شركة، وأسهم 57 شركة لم تتغير.من حيث تعاملات الأفراد والمؤسسات، أوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، أن تعاملات الافراد استحوذت علي 65.80% من إجمالي التداولات بالسوق، فيما شكلت المؤسسات 34.19% من التداولات.كما أشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 87.21% من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات الأجانب 4.3% والعرب 8.49%.أما إجمالي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة إجمالية بلغت 11.345 مليون جنيه مصري و 8.019 مليون جنيه مصري على التوال، بينما توجهت صافي تعاملات الأجانب نحو الشراء بقيمة إجمالية بلغت 19.364 مليون جنيه مصري.ومن حيث الأسهم الأفضل أداءًا وفقا لإجمالي كمية التدوال، فقد تصدرها سهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية(IEEC) الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 270.00% عند سعر 0.740 جنيه مصري، من خلال التداول علي 49.575 مليون سهم.كما أغلق سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (OIH) ، على انخفاض بنسبة 1.25% عند سعر 0.237 جنيه مصري، من خلال التداول علي 34.104 مليون سهم.ثم شركة المصرية للمنتجعات السياحية (EGTS) ، الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.26% عند سعر 1.550 جنيه مصري، من خلال التداول علي 24.694 مليون سهم.ورابعًا شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول (ACAMD)،، الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 1.57% عند سعر 0.520 جنيه مصري، من خلال التداول علي 23.246 مليون سهم.خامسًا شركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر(EDBM)، الذي أغلق على انخفاض بنسبة 1.06% عند سعر 0.373جنيه مصري، من خلال التداول علي 18.313 مليون سهم.ومن حيث الأسهم الأسوا أداءًا وفقا للسعر، فقد تصدرها سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة(GTHE) الذي أغلق على تراجع بنسبة 23.040% عند سعر 3.400 جنيه، من خلال التداول علي 1,230 سهم.كما اغلق سهم شركة السويس للأسمنت (SUCE)، على انخفاض بنسبة 9.590% عند سعر 10.640 جنيه ، من خلال التداول علي 1,260 سهم.ثم سهم شركة بي أى جي للتجارة والاستثمار(BIGP) الذي أغلق على هبوط بنسبة 7.00% عند سعر 0.147جنيه، من خلال التداول علي 4.102 مليون سهم.ورابعا شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (AIVC)، الذي أغلق على تراجع بنسبة 6.14% عند سعر 0.108 دولار، من خلال التداول علي 853,200 سهم.خامسا سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (EIUD)، الذي أغلق على انخفاض بنسبة 5.94% عند سعر 4.780جنيه، من خلال التداول علي 729,363 سهم.