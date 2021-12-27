

أسعار الذهب ترتفع فى التعاملات المسائية أسعار الذهب ترتفع فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية، بعد استقرار دام لمدة 3 أيام، وصعد الذهب بقيمة جنيهين تقريبا وقت صياغة هذه السطور، وتحرك السعر من 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 792 جنيها للجرام.



سوق الذهب المحلى بمصر، سجل استقرار ملحوظ على مدار الساعات القليلة الماضية، مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات الإغلاق الأسبوعى، لكن قبل قليل تحركت اونصة الذهب بحوالى 4 دولارات من 1808 إلى 1812 دولارا.





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أسعار الذهب اليوم...أسعار الذهب اليومعيار 24 سجل 904 جنيهات.عيار 21 سجل 792 جنيها.عيار 18 سجل 678 جنيها.الجنيه الذهب 6336 جنيها.على مدار هذا الأسبوع، فإن سوق الذهب لم يشهد أى تغيرات تذكر، وتحرك السعر العالمى فى نطاق ضيق للغاية، وظلت أونصة الذهب فى حدود 1805 إلى 1808 دولارات، وهى قناة سعرية ضيقة لم تؤثر بشكل يذكر على أسعار الذهب فى السوق المصرى.يبدو أن مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة اعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب فى مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.