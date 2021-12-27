أسعار الذهب ترتفع فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية، بعد استقرار دام لمدة 3 أيام، وصعد الذهب بقيمة جنيهين تقريبا وقت صياغة هذه السطور، وتحرك السعر من 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 792 جنيها للجرام.
سوق الذهب المحلى بمصر، سجل استقرار ملحوظ على مدار الساعات القليلة الماضية، مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات الإغلاق الأسبوعى، لكن قبل قليل تحركت اونصة الذهب بحوالى 4 دولارات من 1808 إلى 1812 دولارا.
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