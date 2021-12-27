

القاهرة للاسكان والتعمير تقدم مستندات تجزئة السهم إلى 0.5 جنيه القاهرة للاسكان والتعمير تقدم مستندات تجزئة السهم إلى 0.5 جنيه

قالت البورصة المصرية، إن شركة القاهرة للإسكان والتعمير تقدمت للبورصة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 50 قرشاً للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 450,14 مليون جنيه، موزعاً على عدد 900,28 مليون سهم بدلاً من عدد 90,02 مليون سهم.



ووفقًا لبيان البورصة اليوم، تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المادة ( 4) من النظام الأساسي لها و الخاصة بمركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني.



وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

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وسجلت الشركة القابضة خلال الفترة خسائر بقيمة 46.05 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 109.82 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة خلال التسعة أشهر أرباحاً بقيمة 53.66 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 61.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 932.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، حققت الشركة خسائر بلغت 46.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 14.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.