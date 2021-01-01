تقطعت السبل بنحو 200 راكب بعيدًا عن منازلهم، قبل يومين، بعد أن تحطم الزجاج الأمامي لطائرتهم بسبب سقوط كتلة من الجليد من طائرة أخرى تحلق فوقها، في آخر رحلة لها قبل رحلتهم، إذ ألغى الحادث الغريب رحلة طائرة «بوينج 777» من سان خوسيه في كوستاريكا إلى مطار «لندن جاتويك» الموجود في غرب إنجلترا.
كان من المقرر أن تغادر الرحلة «BA2236» سان خوسيه متوجهة إلى «لندن جاتويك» مساء يوم 23 ديسمبر، ولكن أُبلغ الركاب أن رحلتهم ستُؤجل 90 دقيقة لأنه سقطت كتلة جليد من طائرة أخرى كانت تحلق على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق طائرتهم في آخر رحلة لها، إذ كانت تحلق على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف متر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
كتلة الجليد تسبب أضرارا كثيرة في زجاج الطائرة
تسببت كتلة الجليد التي سقطت على الطائرة في تشقق الزجاج الأمامي الذي يبلغ سمكه أكثر من 5 سنتيمترات، تم تصميمه لتحمل القوة القصوى ويشبه الزجاج المضاد للرصاص.
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التعليقات على كتلة جليد تصطدم بطائرة ركاب وتدمر زجاجها الأمامي
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