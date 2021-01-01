

منهم مرضي حصوات الكلى.. 5 حالات يجب عليهم أن يتجنبوا تناول البطاطا منهم مرضي حصوات الكلى.. 5 حالات يجب عليهم أن يتجنبوا تناول البطاطا

تعد البطاطا الحلوة وجبة خفيفة تمدك بالطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف، وتحتوي على أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، مما يجعل لها العديد من الفوائد.



وتنتمي البطاطا الحلوة إلى فصيلة الخضراوات الجذرية الغنية بالمغذيات، بما في ذلك البروتين وفيتامين A وC والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مجرد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك كل هذه المغذيات الدقيقة والكبيرة، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أو إنديا".



ويوصى الأطباء بالبطاطا الحلوة إلى أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ويحاربون التهاب المفاصل ويتعاملون مع قرحة المعدة.

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وعلى الرغم من أنها نشوية وغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إلا أن هناك حالات طبية معينة يتعين على أصحابها الانتباه جيدا قبل تناولها.وتعتبر البطاطا الحلوة آمنة للاستهلاك للجميع، إلا أن بعض الناس قد يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام عند تناولها بسبب وجود فيتامين A، وهناك 5 حالات لابد أن يتجنبوا تناول البطاطا منهم:مرضى السكريتحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل وتعتبر صحية أكثر، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أن تناولها قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، كذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في إدارة نسبة السكر في الدم.مع ذلك، لا يجب الإفراط في تناول البطاطا الحلوة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكري في الدم.حصوات الكلىالخضراوات الجذرية غنية بالأكسالات، وهو نوع من الأحماض العضوية، تبدأ في الترسب على الحصوات الموجودة بالفعل لدى بعض الناس مما يزيد من الأعراض والألم.وتقول خبيرة التغذية سيما خانا: "تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الأوكسالات، وبالتالي يجب تجنبها أو تناولها من حين لآخر من قبل هؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر تكوين حصوات كلوية".آثار جانبية أخرىتحتوي هذه الخضراوات الجذرية على نسبة عالية من فيتامين A، وقد يؤدي تناول الكثير من هذا الفيتامين إلى حدوث نوع من التسمم يسبب الصداع والطفح الجلدي، كذلك فإن جرعات كبيرة من فيتامين A لفترات طويلة يمكن أن تسبب تلف الكبد.مشاكل المعدةتحتوي هذه الخضراوات الجذرية أيضاً على مانيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يسمى كحول السكر أو بوليول، والذي يمكن أن يسبب مشاكل وآلاما في المعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين.وقد يؤدي تناول البطاطا الحلوة بشكل مفرط عند المعاناة من عدم الراحة في المعدة إلى الإسهال وآلام المعدة والانتفاخ.مشكلة في القلبنظرا لأنها مصدر جيد للبوتاسيوم، يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة على التحكم في مستوى السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.ولكن على الجانب الآخر، عند تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي تناول البوتاسيوم الزائد إلى فرط بوتاسيوم الدم أو تسمم البوتاسيوم ويمكن أن يكون سببا لنوبة قلبية.