

انخفاض درجات الحرارة في الصين تسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر انخفاض درجات الحرارة في الصين تسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر

يعتبر النهر الأصفر أو هوانج هو هو ثاني أطول أنهار الصين بعد نهر يانجتسي، وسادس أطول أنهار العالم.



ويبلغ طول النهر نحو 5464 كيلومتراً، وينبع من جبال البيانكالا في غربي الصين، ويصب في بحر بوهاي، ويتجه في البداية نحو الشمال الشرقي ثم ينعطف نحو الشمال؛ ليكون قوساً كبيراً نحو الشمال في منطقة منغوليا، ومن النهاية الشرقية للقوس يتجه نحو الشمال الشرقي ليصب في خليج بوهاي، وذلك حسب موقع "chinahighlights".



ويعتبر النهر الأصفر يعد ثاني أطول نهر في الصين ويصل طوله إلى 5 آلاف و464 كيلومتر وينبع من منطقة تشينغهاي شمال غربي البلاد ويمر بـ 9 مقاطعات صينية.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشعب" الصينية، تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة وتسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر.ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.وتداولت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.وأشارت إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.وتقول الصحيفة: إن موجات الهواء الباردة التي اجتاحت أجزاء من شمالي البلاد تسببت في تجمد نحو 800 كيلومتر من النهر الأصفر في منطقتي نينغشيا ومنغوليا، وهي مناطق ذاتية الحكم في الصين.