شادي محمد: مسئولو الأهلي تواصلوا مع كابتن الإسماعيلي



الإعلامي شادي محمد الإعلامي شادي محمد



قال الإعلامي شادي محمد، إن شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي دخل حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" على مسئوليتي الأهلي يدرس التعاقد مع شكري نجيب خلال فترة الانتقالات القادمة، وهناك تواصل مع اللاعب".



وأشار إلى أن أحد مسؤولي الأهلي تواصل مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات القادمة".

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وتابع:" الاسماعيلي لابد أن يحسم مصير شكري نجيب من أجل الاستفادة منه، وعلى إدارة النادي أن تفكر جيدًا.وعن نادي الاسماعيلي قال شادي محمد: "مش الطبيعي أن الاسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، الفريق لا يستحق ذلك هو وجماهيره وعلى إدارة النادي الخروج من هذا المأزق".