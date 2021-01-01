قال الإعلامي شادي محمد، إن شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي دخل حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" على مسئوليتي الأهلي يدرس التعاقد مع شكري نجيب خلال فترة الانتقالات القادمة، وهناك تواصل مع اللاعب".
وأشار إلى أن أحد مسؤولي الأهلي تواصل مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات القادمة".
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التعليقات على شادي محمد: مسئولو الأهلي تواصلوا مع كابتن الإسماعيلي
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