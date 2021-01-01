هل يزيد التدخين أو يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا؟



التدخين التدخين



أكدت منظمة الصحة العالمية ، أن التدخين مرتبط بمرض أكثر خطورة وزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى لـ فيروس كورونا.







وتشير دراسة بريطانية، نُشرت في يناير 2021 ، إلى أن المدخنين الحاليين الذين يصابون بفيروس كورونا هم أكثر عرضة مرتين للذهاب إلى المستشفى ، ويميلون إلى الإبلاغ عن أعراض أكثر من غير المدخنين.

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txtخطورته تشبه التدخين.. تحذيرات من طعام شعبي يضاعف نسبة الإصابة بالسرطانtxtخطوات هامة تساعد على الإقلاع عن التدخين.. تعرف عليهاكما فحص التحليل ، الذي أجراه باحثون من إمبريال كوليدج لندن ، وكينغز كوليدج لندن ، و ZOE (تطبيق لتتبع الأعراض الصحية) في بيانات 2.4 مليون شخص أبلغوا بأنفسهم عن أعراضهم ونتائج الاختبارات.كيف يزيد التدخين من مخاطر إصابتك؟يعرضك التدخين لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدورة الدموية وأمراض الرئة المزمنة والسكر، نحن نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف الصحية الأساسية هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت إذا أصيبوا بفيروس كورونا.ويمكن أن يتسبب التدخين أيضًا في تلف الرئتين والجهاز المناعي ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، و قالت منظمة الصحة العالمية "التدخين يضعف وظائف الرئة مما يجعل من الصعب على الجسم على محاربة الفيروسات الإكليلية وغيرها من الأمراض."