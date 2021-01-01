تأثير تأخر زواج البنات على الشعور بـ السعادة .. دراسات علمية توضح



تأثير تأخر زواج البنات تأثير تأخر زواج البنات





زاد في العصر الحديث ، تأخر البنات في الزواج بل وعزوف بعضهن عنه نهائيا بسبب تكرار حالات الطلاق والمشاكل بين المتزوجين بالفعل.



نكشف لكم في هذا التقرير تأثير تأخر البنات في الزواج على صحتهن النفسية وذلك وفقا لما جاء في موقع “webmd ” وموقع “healthline. ” .

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ترتبط ممارسة العلاقة الحميمة ببعض الهرمونات التى يفرزها جسم الإنسان ومن بينها هرمون الأوكسيتوسين المعروف بلقب هرمون الحب حيث تنتجه منطقة تحت المهاد الموجودة في قاعدة الدماغ وتفرزها الغدة النخامية.ويلعب هرمون الأوكسيتوسين دور كبير فى منح النساء الشعور بالسعادة ويفرز هذا الهرمون بسبب ممارسة العلاقة الحميمة الكاملة بين المرأة والرجل مما يجعل النساء المتزوجات أكثر سعادة من غيرهن.كما أن هناك بعض الهرمونات الأخرى المرتبطة بمنح الإنسان احساس السعادة والراحة النفسية وهى السيترونين و الدوبامين ، ووجد العلماء أن أحد أهم العوامل التى تساعد على إفراز هذه الهرمونات بكميات وفيرة لتحسين الحالة المزاجية عند النساء هو الدخول فى علاقة رومانسية والشعور بالحب بل وإفراز هرمون الأوكسيتوسين عند الزواج وممارسة العلاقة الحميمة.حالات زواج ضارة نفسياعلى الرغم من أن بعض دراسات أظهرت أن النساء المتزوجات يتمتعن بصحة أفضل من النساء غير المتزوجات لا يعني ذلك أن جميع النساء يجب أن يتزوجن فلا يوجد سحر في الزواج ففي حين أن الزواج السعيد مفيد للمرأة على المستوى النفسي والصحي، فإن الزواج غير السعيد يجعل النساء أكثر عرضة للخطر فإن حدوث الزواج لا يقل أهمية عن الحصول على شريك جيد.تأثير هرمون الأوكسيتوسينتشير إحدى مراجعة الأبحاث إلى أن للأوكسيتوسين تأثير إيجابي على السلوكيات الاجتماعية المتعلقة بما يلي:استرخاءثقةالاستقرار النفسي العاموقد ثبت أيضًا أن الهرمون يقلل من مستويات التوتر والقلق عند إطلاقه في أجزاء معينة من الدماغ ووجدت الأبحاث العلمية أن تأثير إفراز هرمون الأوكسيتوسين على الذكور يكن مختلف عن تأثيره على الإناث خاصة فيما يتعلق بالسياقات الاجتماعية.قد يكون هذا بسبب أن الهرمون يعمل بشكل مختلف في اللوزة الدماغية الذكرية والأنثوية.