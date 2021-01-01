كل ما تريد معرفته حول الدهون غير المشبعة



الدهون غير المشبعة الدهون غير المشبعة



زيت الزيتون مصدر صحي للدهون، عند استخدامه كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن أن يكون زيت الزيتون مفيدًا لك.



غالبًا ما يرتبط زيت الزيتون بصحة القلب الجيدة نظرًا لدوره في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ويمكن أن يحتوي على مواد مرتبطة بفوائد صحية.



بدلًا من تناول زيت الزيتون كمكمل غذائي ، فكر في إضافته إلى وجبات الطعام ، على سبيل المثال كصلصة للسلطة، حوالي 70 جرام من الدهون هي الحد الأقصى الموصى به للبالغين.

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ويشمل ذلك الدهون الموجودة في الأطعمة (الكعك والبسكويت ورقائق البطاطس والمعجنات وكذلك المكسرات والبذور والأسماك الزيتية ومنتجات الألبان) وكذلك الدهون التي نضيفها على شكل مواد قابلة للدهن والزبدة والزيت.غالبًا ما يكون القلق المرتبط بتناول الكثير من الدهون هو أنها غنية بالسعرات الحرارية ، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يعني زيادة الوزن ، لكن الدراسات الغذائية تخبرنا أنه في المتوسط ​​، فإن كمية الدهون في نظامنا الغذائي صحيحة تقريبًا، ولكن يتناول الكثير منا الكثير من الدهون المشبعة - مثل الزبدة والسمن وجوز الهند وزيت النخيل ، وكذلك الدهون الموجودة في اللحوم والشوكولاتة والبسكويت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.يجب أن تكون معظم الدهون التي نتناولها غير مشبعة - بما في ذلك زيت الزيتون والزيوت غير المشبعة الأخرى ، مثل عباد الشمس وبذور اللفت ، وكذلك المكسرات والبذور والأسماك الزيتية، التحول من الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة هو الشيء الرئيسي الذي يجب التركيز عليه فيما يتعلق بالدهون وصحة القلب.