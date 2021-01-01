حيل منزلية لعلاج عسر الهضم



عسر الهضم عسر الهضم





يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار، ويمكن علاج الدرجات البسيطة منها ببعض التغييرات فى نمط الحياة واتباع العلاجات المنزلية.



ووفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”، نعرض لكم طرق علاج عسر الهضم المنزلية، وهى:

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أطعمة تساعد على علاج عسر الهضم والتخلص من الغازاتعشان تتعالج بسرعة .. إليك أعراض المغص الكلوىطريقة تناول الطعامتناول وجبات أصغر حجمًا وبتكرار أكبر وامضغ طعامك ببطء وبشكل كامل.تجنب المثيراتالأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين، يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.الحفاظ على وزن صحيتضغط الأرطال الزائدة على بطنك، وتدفع معدتك إلى أعلى وتتسبب في عودة الحمض إلى المريء.ممارسة الرياضة بانتظامالتمرين يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويعزز الهضم بشكل أفضل.إدارة الإجهاداخلق بيئة هادئة في وقت الطعام ومارس تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا واقضِ الوقت في فعل الأشياء التي تستمتع بها واحصل على قسط كافي من النوم.تغيير الأدوية الخاصة بكبموافقة طبيبك، توقف أو قلل من مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى التي قد تهيج بطانة المعدة وعسر الهضم، وإذا لم يكن هذا خيارًا فتأكد من تناول هذه الأدوية مع الطعام.