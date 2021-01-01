كيكة شجرة الكريسماس
كيكة شجرة الكريسماس من الحلويات البسيطة والمميزة، ويمكن تزيينها بالكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يفضلها الأطفال.. لذا إليك طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس.
مقادير كيكة شجرة الكريسماس
٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)
كريمة زبدة أخضر وأبيض
لون غذائي أخضر
سبرينكلز
عجينة سكر صفراء
جليتر غذائي ذهبي
طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس
* توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليتر ذهبي.
* تقدم كيكة شجرة الكريسماس.
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