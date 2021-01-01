مقادير كيكة شجرة الكريسماس٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)كريمة زبدة أخضر وأبيضلون غذائي أخضرسبرينكلزعجينة سكر صفراءجليتر غذائي ذهبيطريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس* توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليتر ذهبي.* تقدم كيكة شجرة الكريسماس.

كيكة شجرة الكريسماس من الحلويات البسيطة والمميزة، ويمكن تزيينها بالكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يفضلها الأطفال.. لذا إليك طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس.

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