لإفطار شهي .. طريقة تحضير أقراص البطاطس



طريقة تحضير أقراص البطاطس طريقة تحضير أقراص البطاطس





أقراص البطاطس من الأكلات اللذيذة والمغذية التي تفيد الأطفال بشكل خاص، ويمكن تقديمها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة الحشوات المفضلة.





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وإليك طريقة تحضير أقراص البطاطسمقادير أقراص البطاطس٧٠٠جرام بطاطس مسلوقةملح١٥٠ جرام بيكونقرن فلفل أحمر١ فلفل رومي أحمر١٠٠جرام جبنة شيدربصل أخضرزيت زيتونطريقة تحضير أقراص البطاطس* يخلط البطاطس مع الملح والبيكون والفلفل الأحمر والفلفل الرومي والشيدر والبصل* ثم يصنع من الخليط أقراصًا مثل البرجر* وتدهن بالزيت* ثم يرش سمسم على الوجه* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي واحمرار الوجه* وتقدم أقراص البطاطس ساخنة