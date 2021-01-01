لإفطار شهي .. طريقة تحضير أقراص البطاطس

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طريقة تحضير أقراص البطاطس



أقراص البطاطس من الأكلات اللذيذة والمغذية التي تفيد الأطفال بشكل خاص، ويمكن تقديمها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة الحشوات المفضلة.

وإليك طريقة تحضير أقراص البطاطس

مقادير أقراص البطاطس
٧٠٠جرام بطاطس مسلوقة

ملح

١٥٠ جرام بيكون
قرن فلفل أحمر

١ فلفل رومي أحمر

١٠٠جرام جبنة شيدر

بصل أخضر

زيت زيتون

طريقة تحضير أقراص البطاطس
* يخلط البطاطس مع الملح والبيكون والفلفل الأحمر والفلفل الرومي والشيدر والبصل

* ثم يصنع من الخليط أقراصًا مثل البرجر

* وتدهن بالزيت

* ثم يرش سمسم على الوجه

* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي واحمرار الوجه

* وتقدم أقراص البطاطس ساخنة

المصدر: elbalad

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