

خبز الزعفران والثوم خبز الزعفران والثوم



يعد خبز الزعفران من أشهر أكلات لبنان المنتشرة في مختلف بلاد الشام حيث تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وتمتلك قيمة غذائية عالية .



نقدم لكم طريقة عمل خبز الزعفران والثوم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .



مقادير خبز الزعفران والثوم

3 كوب دقيق

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ربع كوب لوز مطحونربع ملعقة صغيرة سكرملعقة كبيرة خميرةربع ملعقة صغيرة ملحبشر برتقالنصف ملعقة زعفرانربع كوب حليبنصف كوب عصير برتقالنصف كوب زبدة3 بيضاتللحشو: ثومطريقة عمل خبز الزعفران والثوم* قلبي فصوص الثوم في قليل من الزيت حتى يحمر واخلطي مكونات العجين باستخدام عجانة كهربائية حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة طرية* افردي العجينة واحشيها بالثوم وضعيها في قالب خبز مرشوش بالدقيق ثم ضعيها فرن درجة حراراته 200 مئوية حتى تنضج ثم قطعي خبز الزعفران شرائح وقدميه.