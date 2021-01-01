كيفية اكتشاف فساد الدجاج واللحوم قبل الطهي



فساد الدجاج واللحوم قبل الطهي فساد الدجاج واللحوم قبل الطهي



اللحوم الفاسدة هي أكثر الأطعمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، ما اضطر وزارة الصحة ووزارة التموين إلى عمل تفتيش مفاجئ على محلات اللحوم للكشف المبكر عن بعض التجاوزات في بيع اللحوم بشكل فاسد ، ومن الممكن أن يكون المواطن البسيط الموجود في مثل هذه الحفرة يتعامل مع طعام فاسد دون علم.



ويمكن التعرف علي حقيقة أن الدجاجة فاسدة أم لا ، من خلال الطرق التالية:

لون الجلد الأزرق



من المعروف أن لون الدجاج يميل إلى اللون الزهري المحمر وليس الأزرق على الإطلاق ، في حالة شرائك الدجاج وتفاجأت عند عودتك إلى المنزل بأن اللحم الذي اشتريته لونه أزرق فهذا يعني أن هناك مشكلة ويجب تدارك ذلك على الفور، لأن اللحم الذي حصلت عليه فاسد ، ويجب التخلص منه ، ومن حقك أن تعيده إلى صاحبه ، وتستعيد المال ، ولكن إذا لم تقم بالشراء فعليك تنبيه البائع إلى أن اللحوم المباعة فاسدة ، وأنت تعلم ذلك جيدًا لأن هناك فئة متعلمة تعرف جيدًا شيئًا عن اللحوم الفاسدة ومواصفاتها.

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رائحة غريبة غير عاديةمن المعروف أن اللحوم لها رائحة مميزة ، بحيث يختلف اللحم البقري عن لحم الدجاج ويختلف عن لحم العجل وغيره ، وهذا ما يجعلنا نعرف أي نوع من اللحوم نتناولها ، والحديث عن لحم الدجاج يجب أن يحتوي على رائحة مميزة وهو ما يمثل الزفر في أي نوع من أنواع اللحوم ، ولكن إذا كانت الرائحة نفاذة على غير المعتاد ، أو إذا كان الأمر يتعلق برائحة نتنة من الدجاج ، فهذا يعني أن هذه الدجاجة الفاسدة قد تكون ميتة لعدة أسباب.مذبوح وقتها مرض ، وبعد أن اكتشفت صاحبها بأمر المرض بالذبح لا تضيع حتى تخسر ، وحقيقة أنه لا يمكن التسامح معه في مثل هذا الشيء ، وعليك التصرف فورًا ، والتخلص من الدجاجة حتى قبل أن تفتحها حتى لا ينتشر المرض بجوارها في جميع أنحاء المطبخ ،خاصة في ظل انتشار وباء انفلونزا الطيور الذي اصبح وباء خطيرا يهدد امن الانسان وسلامته.اللزوجة في لحم الدجاج والجلد ناعم جداهو أن يكون اللحم لزجاً ، وتظهر عليه أعراض اللزوجة ، واللزوجة تعني أن اللحم يصبح ناعماً بشكل غير عادي ، وهذا من الأشياء التي تكشف عن فساد الدجاج ، لذلك عليك التخلص منه قبل استخدامه في الطعام ، وقد تبدو اللزوجة عادي ، لكن الشك في الأمر ، سيظهر فساد الجسد بوضوح عندما تبدأ في طهيها ؛ لانه سيكون طبيعيا بالتاكد من انه فاسد.كسور في عظام الدجاجهناك من يشتري الدجاج ويخرج ، ولا يهتم إذا كانت الدجاجة قد ذبحت حديثًا أم مذبوحة لفترة طويلة ، لكن ما الذي يحدد إذا كانت الدجاجة فاسدة أم لا العظام في الدجاج ليست سميكة ، أو تجدها طرية وتنكسر بسهولة ، وهذا يعني أن الدجاجة تعاني من مشكلة حقيقية في جودة اللحوم ، وهناك من يعتقد أن اللحوم المشتراة من السوق وهي مجمدة بالكامل آمنة ،لكن عليك أن تقرأ تاريخ الإنتاج ، وتاريخ انتهاء الصلاحية حتى لا تقع في الفخ الذي تعتقد أنه غير موجود على الإطلاق.