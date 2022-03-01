احصل على فرصة للدراسة في النمسا للعام الدراسى2022/2023 .. تفاصيل



فرصة للدراسة في النمسا فرصة للدراسة في النمسا





أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة تقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023.. وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:



- Franz Werfel Fellowship

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