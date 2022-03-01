احصل على فرصة للدراسة في النمسا للعام الدراسى2022/2023 .. تفاصيل

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فرصة للدراسة في النمسا



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة تقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023.. وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:

- Franz Werfel Fellowship

- Richard Plaschka Fellowship

- Ernst Mach Grant

- Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University for applied Sciences

- Ernst Mach Fellow – Up Grant
بينما آخر موعد للتقديم :1/3/2022 ، للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

https://www.scholarships.at/login/login.aspx?DataFormID=1880

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

المصدر: elbalad

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