يستعد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي لبدء امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، وذلك في ظل فيروس كورونا ووسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، قد يشعر بعض الطلاب والطالبات بالقلق، والذي يؤثر بطبيعة الحال على قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي الجيد.
وأكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة تناول الأطعمة مصدر التغذية للجسد، حيث تساعد في التقليل من التوتر الزائد والارتباكات الجسدية والنفسية، مثل البيض ومنتجات الألبان والمكسرات وغيرها بدلًا من تناول أي أطعمة غير صحية خارج المنزل، وتخصيص الوقت لممارسة الرياضة بين أوقات المذاكرة، حيث يمكن الاكتفاء بدقائق محدودة فقط، والتي تساهم في تهدئة الطالب نفسيًا مع إنعاش الرياضة للجسم، ما يسهل عملية استيعاب المعلومات.
ولفت الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن على الطالب استعمال كل الحواس عند المذاكرة، من أجل ضمان ثبات المعلومات بشكل جيد، وهي تقلل من نسب التشتت الذهني والتفكير في كواليس الامتحانات ومخاوف النسيان للمعلومات والمناهج التعليمية، ولن يبقى أمام الطالب سوى استكمال المذاكرة والتفكير بالدروس فقط.
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التعليقات على قبل الامتحانات.. خبير تعليم يقدم نصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي
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