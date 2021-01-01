أستاذ علم اجتماع : خطوات سهلة لتوظيف الوقت أثناء فترة الامتحانات

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مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول تتزايد مشاكل الصحة العقلية والنفسية بسبب زيادة الضغوط النفسية على الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا، وقد عانى الأشخاص من جميع الفئات العمرية من بعض مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر المزمن وغيرها مثلما حدث السنوات السابقة من إغلاق المدارس وإجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتأجيل الامتحانات بسبب الوباء.



وإذا كنت طالبا في المرحلة الجامعية او ما قبل الجامعي، وفي انتظار الامتحانات المقبلة؛ يقدم لك "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر.



أكدت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لصدى البلد إن أفضل أوقات المذاكرة في الصباح الباكر ، بالإضافة إلى تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة.

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وأكد أستاذ علم الاجتماع أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس أو محاضرة والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.وأوضحت "خضر"، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.وأكدت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدول أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب في الصباح الباكر وقبل النوم .وأشارت إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، وتابع أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.وأوضحت "أن مسؤولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولا بد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.كما أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بالكلية الخميس القادم الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ ومن المقرر ان تنتهي في الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢.تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته ، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.كما أكد " عميد الكلية " على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية .موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن ، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .