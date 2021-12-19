زراعة عين شمس توجه تعليمات للتعامل مع ورقة الإجابة في امتحانات الترم الأول

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد .



وأضاف الدكتور أحمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم نشر فيديو يحمل تعليمات التعامل مع ورقة الإجابة في امتحانات الفصل الدراسي الأول لمساعدة الطلاب، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

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وأشار جلال ، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة ، وتقليل الأعداد داخل اللجان ، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .وأوضح عميد كلية الزراعة ، أنه تبقى أعداد ضئيلة جدا لم يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات مشددة وترتيبات خاصة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول .الجدير بالذكر أطلق اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس مسابقة فى صناعة المحتوي العلمي، وذلك بالحرم الرئيسى للجامعة، بهدف تشجيع مواهب الطلاب ودعمها، حيث يشارك الطلاب فى المسابقة بالمراجع العلمية والمواقع الرسمية بالمنظمات أو الجهات العلمية.المشاركة بفريق مكون من 2 : 4 طلاب، والتسجيل عن طريق اللجنة العلمية ادارة رعاية الشباب بكلية الزراعة أو عن طريق صفحة اتحاد طلاب الكلية.يبدأ التسجيل إبتداءً من 19/12/2021 م إلى 21/12/2021 م.علي أن تكون المصادر المستخدمة في صناعة المحتوي العلمي مصادر موثوق بها مثل المراجع العلمية والمواقع الرسمية بالمنظمات أو الجهات العلمية مع مراعاة ذكر هذة المصادر.سوف يتم تحديد نتيجة الفائزين في المسابقة بناءًا على نسبة التفاعل ولجنة التحكيم علي المحتوي المقدم.وكانت جوائز المسابقة على النحو الآتي:المركز الأول: 300 جنيه.المركز الثاني: 200 جنيه.المركز الثالث: 100 جنيه.