قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي طالب لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، سيتم منعه من دخول لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن الإجراءات من ارتداء كمامة والتباعد الاجتماعي، من الأمور الهامة، للحفاظ علي صحة الطلاب والوقاية من الإصابة بكورونا.
وأضاف "المصدر" ، أنه لن يتم السماح أيضا للطلاب الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا بدخول الحرم الجامعي، وفقا لتعليمات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الذي شدد علي ذلك باجتماعه الأخير.
وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم العالي: منع الطلاب من دخول لجان الامتحانات في هذه الحالة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق