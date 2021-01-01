القبض على شاب في محاولة اغتيال ملكة بريطانيا

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الشرطة في بريطانيا تعكف على التحقيق في مقطع فيديو لرجل، ضُبط بحوزته سلاح لقذف الأسهم في قلعة وندسور الملكية يوم عيد الميلاد.

وقالت إن الفيديو يظهر شخصا مقنعا يرتدي سترة بغطاء للرأس ويمسك بالسلاح، ويواجه الشخص الكاميرا قائلا إنه يريد "اغتيال الملكة" في مهمة "انتقامية".



وتقول الشرطة البريطانية إن المحققين يعكفون على "تقييم محتويات فيديو"، بعد توقيف رجل يبلغ من العمر 19 عاما من منطقة ساوثهامبتون، جنوبي إنجلترا.

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ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، كما رفض قصر باكنجهام التعليق.بريطانيا تعاني بسبب فيروس كورونا.. واتجاه لتلقيح المواطنين في منازلهمملكة بريطانيا تتذكر زوجها يوم الكريسماس بفيديو مؤثروأشارت "بي بي سي" إلى انه يتم التعامل مع المشتبه به بموجب قانون الصحة النفسية بعد العثور عليه في أراضي قلعة وندسور.وبصفة مبدئية، احتجز الرجل، في حوالي الساعة 08:30 بتوقيت جرنيتش يوم السبت، للاشتباه في دخول منطقة محمية بدون تصريح، وحيازة سلاح هجومي.والملكة إليزابيث الثانية مقيمة في قلعة وندسور أثناء فترة الاحتفال بعيد الميلاد. وكان من المقرر تتناول طعام الغداء في ذلك اليوم برفقة آخرين، بينهم ولي العهد، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال.