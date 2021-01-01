تحرك جديد من أمريكا لمواجهة جائحة فيروس كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن تقصير فترات عزل المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-“،19 للعمال الأساسيين يخضع لدراسة جادة، في تحرك جديد لمواجهة جائحة كورونا.
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال فاوتشي، إن فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، أمر يخضع لدراسة جادة.
وأضاف أن هناك الكثير من الناس في المجتمع ضروريون من أجل تحقيق حسن سير البنية التحتية لمجتمعنا.
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