تحرك جديد من أمريكا لمواجهة جائحة فيروس كورونا

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فيروس كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، ‏إن تقصير فترات عزل المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-“،19 للعمال الأساسيين يخضع لدراسة جادة، في تحرك جديد لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال فاوتشي، إن فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، أمر يخضع لدراسة جادة.

وأضاف أن هناك الكثير من الناس في المجتمع ضروريون من أجل تحقيق حسن سير البنية التحتية لمجتمعنا.

وأكد فاوتشي أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق، اختصرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، المدة التي يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بفيروس كورونا، أن يتم عزلهم من 10 إلى 7 أيام، وذلك في انتظارهم لنتيجة الاختبار "السلبي".

المصدر: شبكة سي إن إن الأمريكية

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