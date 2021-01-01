شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير ، مفاجأة عن الأسماء المتوقع أن تستبعد خلال الفترة المقبلة، من قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، المقرر لها يوم 6 يناير 2022 بالكاميرون.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " توقعاتى كيروش استقر نهائيا على القائمة النهائية للفراعنة فى كأس أمم أفريقيا، وهناك أسماء ضمنت التواجد بشكل نهائى وهناك أخرون تأكد استبعادهم أيضاً مثل محمد هانى لاعب الأهلى بعد عدم مشاركته مع فريقه بانتهاء مباريات الدوري بالأمس".



وأضاف : "هناك علامات استفهام على محمد مجدى أفشة وعبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد ياسين ومروان حمدى وكوكا ويواجهون خطر الاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية بفرمان من كيروش".

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واستقر كيروش ، على حسم قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية قبل نهاية الشهر الجاري ، ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة إمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.