أذكار التحصين من العين والحسد.. رددها صباحًا ومساءً



أذكار التحصين من العين والحسد أذكار التحصين من العين والحسد

أذكار التحصين من العين والحسد.. يحرص المسلم على تحصين نفسه كل يوم بأذكار التحصين من العين والحسد، فيرجو الله ويفتقر إليه، ويبث له حاجاته، ويتوسل إليه، فهو القريب، وهو المجيب سبحانه، ويستحب للمسلم أن يحرص على أذكار التحصين من العين والحسد ليحفظ نفسه من شرهما.







أذكار التحصين من العين والحسد



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