ما حكم الوضوء مع وضع التاتو اللاصق على اليد؟ ..مستشار المفتي يجيب

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ما حكم الوضوء مع وضع التاتو اللاصق على اليد؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي قائلا: صحة الوضوء تتوقف على طبيعة هذه اللاصقة فإن كانت من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب إزالتها عند إرادة الوضوء أو الغسل الواجب؛ لأن بقاءها يمنع من صحة الطهارة، أما إذا كانت تسمح بوصول الماء إلى أصل الجلد فلا تجب إزالتها؛ لأنها حينئذ كالحناء.



هل التاتو الثابت بدون دم حلال أم حرام؟



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل التاتو الثابت من غير مايطلع دم حلال والا حرام؟".

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وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التاتو 3 أنواع.وتابع أمين الفتوى أن النوع الأول هو تاتو رسم بالحنة أو بالألوان بشكل عام، وهذا جائز لأنه غير ثابت فهو رسم على ظاهر البشرة ويزول بعد أسبوع وما إلى ذلك.وأضاف أن النوع الثاني هو تقنية جديدة نشأت من حوالى 4 سنين اسمها الميكروبليدنج وترجمة الكلمة معناها "التجلط الدقيق"، والمقصود من التسمية أن هذا النوع من الوشم لا يكون فيه دم ولا يكون فيه تجلط أصلا، لأنه يكون على الطبقة الأولى أو الثانية من الجلد وتوضع فيه أصباغ، وتستعين به كثير من النساء الذين يعانون من ضعف فى شعر الحاجب ونحو ذلك، وهذه التقنية جائزة لا شيء فيها.واستطرد خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن هذا يفرق عن النوع الثالث وهو الوخز بالإبر، وهو ثابت لا يزال أبدا إلا بعملية بالليزر أو جراحة، ولكن الميكروبليدنج يزول بعد 6 شهور، ويحتاج أن يجدد مرة أخرى.وأوضح أمين الفتوى أن الميكروبليدنج جائز لأنه ليس داخلا فى التاتو المحرم الذي يكون بالوخز بالإبر فيقومون بغرز الجلد بالإبر ويضعون تحت طبقات الجلد السبعة أصباغ معينة فتختلط هذه الأضباغ بالدماء وتحدث ألوانا معينة، فهذا لا يجوز شرعا لأنه احتفاظ بنجاسة تحت الجلد من غير داع.وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك فالرسم بالحناء وغيرها والميكروبليدنج جائز شرعا ولا شيء فيه.