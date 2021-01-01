صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة



الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد نهاية الأسبوع الحالى.



وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الموجه ستشهد سقوط أمطار تستمر من الخميس حتى السبت بداية الأسبوع القادم، يصاحب ذلك عودة الانخفاض في درجات الحرارة فتسود أجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.



وتشمل حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية والتى تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء،والشبورة المائية هى الظاهرة الأساسية فى هذا الأسبوع.وتابعت إنه من المتوقع أن تسقط الثلوج على مرتفعات سيناء وكذلك حبات البرد في الإسكندرية.ونصحت في تصريحات تليفزيونية المواطنين بعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، والاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم / الاثنين / نهارا - معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد - مائل للبرودة على السواحل الغربية - مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، أما حالة الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل ألى حد الصقيع على وسط سيناء .أما الظواهر الجوية - شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة .وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .