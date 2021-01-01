خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر

صورة الخبر: خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر
خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر

كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps تمنع المستخدمين من تحديد الإعدادات بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المشكلة عطلت عدد الميزات المهمة في التطبيق.

وبحسب موقع PhoneArena فإن عدد كبير من مستخدمي تطبيق الخرائط Google Maps قد وجدوا أنهم عند مشاركة موقعهم مع أحد الأشخاص فإن التطبيق لا يقوم بغلق الميزة عند الوصول، وإنما يستمر في القيام بالتتبع.

ومن المفترض أن ميزة مشاركة الموقع يمكن إغلاقها بعد مدة زمنية معينة، ولكن هذا ما لم يحدث عند الكثير من المستخدمين، الأمر الذى جعلهم يلجأوون إلى صفحة الدعم الخاصة بجوجل ويبلغون عن المشكلة.

وحذر عدد من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني من أن الخطأ الموجود في تطبيق الخرائط Google Maps قد يعرض المستخدمين للخطر عند استمرار تتبع الموقع الخاص بهم ، حيث قد يتم استغلالهم بطريقة سيئة من قبل الهاكرز للحصول على بياناتهم أو معرفة موقعهم وهو أمر مخيف.

وفقا للموقع فإن شركة جوجل لم تصدر أى بيان رسمي بشأن الخطأ الموجود في تطبيق Google Maps ، في الوقت الذى يزيد فيه أعداد المتضررين من المشكلة ، حيث ظن عدد من المستخدمين في البداية أنها عبارة عن تحديث جديد من جوجل .

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98107

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager