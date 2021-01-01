كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps تمنع المستخدمين من تحديد الإعدادات بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المشكلة عطلت عدد الميزات المهمة في التطبيق.
وبحسب موقع PhoneArena فإن عدد كبير من مستخدمي تطبيق الخرائط Google Maps قد وجدوا أنهم عند مشاركة موقعهم مع أحد الأشخاص فإن التطبيق لا يقوم بغلق الميزة عند الوصول، وإنما يستمر في القيام بالتتبع.
ومن المفترض أن ميزة مشاركة الموقع يمكن إغلاقها بعد مدة زمنية معينة، ولكن هذا ما لم يحدث عند الكثير من المستخدمين، الأمر الذى جعلهم يلجأوون إلى صفحة الدعم الخاصة بجوجل ويبلغون عن المشكلة.
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التعليقات على خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر
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