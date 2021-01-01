

خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر خطأ في تطبيق Google Maps يعطل ميزة مهمة ويعرض المستخدمين للخطر

كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps تمنع المستخدمين من تحديد الإعدادات بشكل جيد، بالإضافة إلى أن المشكلة عطلت عدد الميزات المهمة في التطبيق.



وبحسب موقع PhoneArena فإن عدد كبير من مستخدمي تطبيق الخرائط Google Maps قد وجدوا أنهم عند مشاركة موقعهم مع أحد الأشخاص فإن التطبيق لا يقوم بغلق الميزة عند الوصول، وإنما يستمر في القيام بالتتبع.



ومن المفترض أن ميزة مشاركة الموقع يمكن إغلاقها بعد مدة زمنية معينة، ولكن هذا ما لم يحدث عند الكثير من المستخدمين، الأمر الذى جعلهم يلجأوون إلى صفحة الدعم الخاصة بجوجل ويبلغون عن المشكلة.

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وحذر عدد من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني من أن الخطأ الموجود في تطبيق الخرائط Google Maps قد يعرض المستخدمين للخطر عند استمرار تتبع الموقع الخاص بهم ، حيث قد يتم استغلالهم بطريقة سيئة من قبل الهاكرز للحصول على بياناتهم أو معرفة موقعهم وهو أمر مخيف.وفقا للموقع فإن شركة جوجل لم تصدر أى بيان رسمي بشأن الخطأ الموجود في تطبيق Google Maps ، في الوقت الذى يزيد فيه أعداد المتضررين من المشكلة ، حيث ظن عدد من المستخدمين في البداية أنها عبارة عن تحديث جديد من جوجل .